Rui apresenta plano de R$261 mi para enfrentar crise hídrica

O governador Rui Costa apresentou ao ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, as ações necessárias e emergenciais para amenizar o sofrimento causado pela estiagem na Bahia para o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, nesta terça-feira, 8. Segundo o documento, o estado demanda R$261 milhões federais para viabilizar as obras hídricas.

Entre as necessidades emergenciais apresentadas estão 200 sistemas simplificados de água, no valor de R$ 30 milhões; o reestabelecimento de sistemas de abastecimento humano em cidades como Casa Nova, Paratinga, Pilão Arcado, Rodelas, Serrolândia, entre outras, que somam R$ 42 milhões; adutoras, dessalinizadores, e maquinários (perfuratrizes). O plano tem mais de 40 páginas.

"Temos condições de colocar rapidamente em funcionamento a partir da liberação desses recursos", disse o governador. O encontro ocorreu no gabinete do ministro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Trâmites

O Plano de Ação para o Enfrentamento da Crise Hídrica ainda será analisado para que seja definido o valor a ser liberado pelo Ministério de Planejamento junto com o Ministério da Integração Nacional, pasta responsável pelo orçamento de ações emergenciais.

Rui tratará da pauta com o ministro Gilberto Occhi para solicitar celeridade na análise ainda nesta terça.

