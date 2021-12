Rui apresenta o juiz federal aposentado Ricardo Mandarino como novo secretário de segurança pública

O governador Rui Costa (PT) anunciou nesta quarta-feira, 23, em uma live, que o juiz federal aposentado, Ricardo César Mandarino, será o novo secretário de Segurança Pública do estado. A nomeação acontece 9 dias depois do afastamento do ex-secretário da pasta, Maurício Barbosa, exonerado no último dia 15 após ter sido implicado no âmbito das investigações da operação Faroeste.

Mandarino é formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador e iniciou a carreira como delegado de Polícia em Salvador em 1974. Fez concurso para a Justiça Federal, quando exerceu os cargos de procurador da Fazenda da Bahia entre 1978 e 1991 e juiz federal substituto da 5ª região em 1999, até ser promovido a juiz titular.

“Ele [Mandarino] vai nos ajudar muito, com toda a equipe, para continuar buscando as metas que temos para atingir, e que temos conseguido atingir ao longo dos últimos anos, que é a redução da violência”, destacou Rui.

O novo secretário afirmou que vai trabalhar por uma “polícia boa e eficiente”, e se disse honrado com o convite para assumir a pasta.

“Para mim é gratificante, porque eu comecei minha carreira aqui [na Bahia], como delegado de polícia.”, disse Mandarino. “Vou fazer o possível, vou trabalhar para que a polícia da Bahia continue sendo uma polícia boa, cada vez melhor, eficiente e humanista”, acrescentou.

A nomeação oficial de Mandarino acontece na próxima segunda, 28.

Rui também apresentou os nomes do delegado federal Hélio Jorge, como novo subsecretário de segurança pública, e a delegada Heloísa Brito como a primeira mulher a chefiar a Polícia Civil do estado.

Hélio Jorge foi diretor geral da Polícia Civil, com 30 anos no funcionalismo público. Heloísa Brito tem 25 anos servindo à Polícia Civil e passou por diversas funções dentro da instituição, a última como diretora da academia de polícia.

“Ocorrerão muitas reuniões de planejamento durante os próximos dias para fazer os ajustes ao estilo da nova gestão, mas sempre mantendo eixo da Secretaria de Segurança Pública, o da eficiência”, afirmou Rui.

“Todo o planejamento que já foi feito para os dias de festas de final de ano, natal e réveillon, permanece, nada será alterado no planejamento da segurança pública para essas datas.”, completou o governador.

Novas ferramentas

Rui anunciou a implantação de um novo sistema de comunicação na SSP-BA e um sistema de monitoramento por câmera que, de acordo com o governador, será implantado em mais de 60 cidades no estado.

“O ano de 2021, além de ser o ano da vacina, com fé em Deus conseguiremos vacinar uma grande parcela da população baiana, vai ser também o ano de implantação de uma nova tecnologia na Secretaria de Segurança Pública. Um novo sistema de comunicação para SSP e um sistema de monitoramento por câmeras, que será implantado em mais de 60 cidades da Bahia.

Segundo Rui, as câmeras auxiliarão nas ações policiais.

“Em cada viatura teremos imagens on-line do que está acontecendo nas ruas, nossos policiais poderão levar câmeras em suas fardas, poderão receber imagens e informações, toda essa tecnologia está sendo licitada e será implantada em 2021.”, prometeu. “No final de 2021, com fé em Deus, teremos boa tarde dessa tecnologia implantada”

