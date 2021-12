Rui apresenta modificações em secretarias na segunda

O governador eleito Rui Costa (PT) confirmou nesta terça-feira, 25, em nota, que, na próxima segunda-feira, 1º, apresentará aos parlamentares da base na Assembleia Legislativa e à imprensa as modificações que fará em secretarias para o início de seu governo. O presidente do PT, Everaldo Anunciação, disse que, já no dia 10, Rui deve anunciar todo o secretariado que deve assumir junto com ele no dia 1º de janeiro.

Segundo Anunciação, o objetivo será reduzir custos e aumentar eficiência, além de cortar "sombras", ou seja, órgãos que acabam tendo funções muito próximas ou similares. Segundo Anunciação, deve haver estrutura para cuidar melhor dos recursos hídricos e pode ser desenhada nova concepção para a Secretaria de Indústria e Comércio, com maior ênfase no desenvolvimento econômico.

Após estas definições, disse o petista, virão as conversas com os partidos aliados, para que os nomes de secretários sejam indicados.

Prefeitura



Já o prefeito ACM Neto (DEM) deve encaminhar à Câmara Municipal, até a primeira quinzena de dezembro, o projeto de reforma administrativa da prefeitura. O secretário da Casa Civil, Luiz Carreira, adiantou que a ideia é adequar a estrutura administrativa à expansão das atividades (obras e investimentos) previstas a partir de 2015.

"Vamos ajustar a máquina para dar mais eficiência em áreas consideradas prioritárias, como infraestrutura, social e manutenção da cidade", informou Carreira. A estimativa é aplicar cerca de R$ 1 bilhão de recursos próprios (IPTU, ISS, renegociação com fornecedores e financiamentos) em investimentos na cidade.

O prefeito ACM Neto tem dito que a estrutura se manterá enxuta, hoje são 12 secretarias. Pode haver desdobramento de funções e cargos, mas o novo redesenho não implicará aumento de custos. Por enquanto, só há especulações sobre quem deverá sair e quem poderá entrar na prefeitura.

