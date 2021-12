Rui anuncia nesta segunda reforma que enxuga R$ 200 milhões

No bojo da reforma administrativa que anuncia nesta segunda, 1º, o governador eleito Rui Costa (PT) pretende economizar R$ 200 milhões por ano, com a extinção de três a cinco secretarias. Atualmente, há 27 secretarias, conforme informações do próprio governo.

O desenho do novo quadro administrativo do estado será apresentado às 14h30, na Governadoria, quando Rui Costa falará sobre a reforma para a imprensa, em entrevista coletiva. Mais cedo, às 9h, no mesmo local, o governador eleito falará sobre a reforma aos deputados estaduais que compõem a base do governo, em reunião fechada.

O presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, fala na extinção de cinco pastas, embora outras fontes digam que o mais provável é o corte de três ou quatro pastas.

"Rui deve reduzir em cinco secretarias, provavelmente, e se reuniu com a equipe para fechar. Ele discute muito também essa coisa de agrupar em uma mesma secretaria", afirmou o dirigente petista, que participou de encontros com o governador eleito.

Entre as pastas que estariam na mira de Rui, estão a Secretaria Extraordinária da Indústria Naval e Portuária (Seinp) e a Secretaria para Assuntos Estratégicos, esta última criada pelo governador Jaques Wagner (PT) para acomodar um partido aliado, o PTB, na figura do jurista Edvaldo Brito, segundo críticas da oposição.

Criada por Wagner já com data de extinção marcada para 31 de dezembro, a Secretaria da Copa também trará economia aos cofres públicos com o seu fim. Ainda na reforma de Rui, a Superintendência de Construções Administrativas da Bahia (Sucab) deverá deixar de existir, por desempenhar funções semelhantes à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

Rui já afirmou anteriormente que a reforma pretende modernizar o estado e buscar a melhoria da qualidade dos serviços prestados nas áreas finalísticas, como Saúde, Educação e Segurança Pública. Também deverá haver a criação de órgãos, como as secretarias de Infraestrutura Hídrica e Saneamento; e Desenvolvimento rural. Nestes casos, porém, haveria fusão de pastas já existentes.

Está previsto ainda um reforço das estruturas de controle interno nas secretarias, com o objetivo de realizar auditorias em contas e processos. Conforme antecipado por A TARDE, a Empresa Baiana de Alimentos S.A (Ebal) será dividida em duas: as centrais de distribuição (Ceasão e Ceasinha) continuarão comandadas pelo governo e as lojas da Cesta do Povo ficarão com a iniciativa privada.

Rui já havia dito que o estado não tiraria mais dinheiro "de saúde, educação, estradas e água para colocar em um supermercado".

Reunião

Nesta segunda pela manhã, os deputados estaduais da base governista conhecerão o projeto que Rui encaminhará à Assembleia ainda este mês. Para que as mudanças passem a valer já a partir do próximo governo, no próximo 1º de janeiro, a Casa deve votar o texto ainda em dezembro.

Ao anunciar, no final de outubro, o desejo de realizar uma reforma administrativa - com o corte de secretarias e cargos comissionados - Rui já havia adiantado que pediria pessoalmente a "compreensão dos deputados" para ver o projeto aprovado ainda este ano.

Secretariado

A expectativa é de que Rui não antecipe hoje nenhum dos nomes que irão compor o seu secretariado. O anúncio está previsto para o dia 10 de dezembro, o presidente do PT baiano.

Sobre a montagem da equipe, Everaldo disse que o governador eleito criou "um método que nós (do PT) concordamos".

"Ele quer que os partidos indiquem nomes", declarou. Os aliados mais próximos e líderes dos maiores partidos da base adotam um tom de cautela ao falar sobre o assunto.

"Da minha parte, eu não indiquei nem ele pediu nenhum nome. Ele sabe o potencial do nosso partido, temos bons quadros, mas não falamos sobre isso", disse o senador eleito Otto Alencar (PSD). "Vamos sentar e conversar; ver quais são as secretarias", afirmou o vice-governador João Leão (PP).

adblock ativo