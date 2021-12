Rui anuncia João Leão e Manoel Vitório como secretários

Rui Costa (PT) anunciou nesta terça-feira, 16, na Governadoria (localizada no Centro Administrativo da Bahia) parte dos nomes que irão compor seu secretariado a partir de 1º de janeiro, quando toma posse como governador da Bahia.

O vice-governador eleito João Leão acumula o comanda da Secretaria de Planejamento. "Todo mundo conhece esse jeitão de Leão. Ele queria trabalhar e eu vou precisar muita da relação com o governo federal para conseguir investimentos, o que Leão pode ajudar por conta da sua excepcional experiência no Congresso".

Rui Costa também pretende aproveita a experiência do deputado federal Josias Gomes para gerir a Secretaria de Relações Institucionais, que, segundo o petista, é a pasta que "tem um carinho especial com os deputados", já que é responsável por manter as relações políticas do governo.

Entre as novidades no secretariado de Rui estão André Curvelo, que assume a àrea de Comunicação e Geraldo Reis, a de Justiça, sendo que este último já faz parte do governo estadual. Atualmente, ele é diretor-geral da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

Para a Saúde, o nome anunciado por Rui foi o do cardiologista Fábio Villas Boas, diretor médico do Hospital Espanhol, que fechou as portas depois de uma crise financeira. O petista destacou que o médico era indicação dele, já que era da sua confiança.

Outra novidade é Cássio Peixoto, que ocupará a pasta da nova Secretaria de Infraestrutura Hídrica. O deputado estadual Álvaro Gomes, por sua vez, assumirá a Secretaria do Trabalho.

O atual secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, que ocupou o cargo após a saída de Otto Alencar (atual vice-governador e senador eleito) será mantido, assim como Manoel Vitório (Fazenda), que é responsável pela equipe de transição entre o governo de Jaques Wagner, atual governador, e o de Rui.

Foram conservados também no cargo os secretários de Segurança, Maurício Barbosa; de Meio Ambiente, Eugênio Spengler; de Educação, Osvaldo Barreto; e de Administração Penitenciária, Nestor Duarte.

Novos nomes na quinta

Na próxima quinta, 18, o governador eleito deverá anunciar mais 10 nomes, entre eles o da Casa Civil, pasta que foi ocupado por Rui antes do processo eleitoral. "Ainda faltam algumas conversas políticas para definir estes nomes", afirmou ele.

Ainda durante a divulgação, Rui informou que escolheu os secretários tendo como parâmetro o critério técnico, mas sem esquecer a relação política.

E mais: que todos os setores terão atenção, mas que o foco principal será nas áreas da saúde, educação e segurança pública "por conta do desejo da população de ter mudanças nestas áreas".



No setor de saúde, o petista anunciou que vai se reunir com prefeitos para formar consórcios regionais para gerir essa área. O intuito é construir policlínicas e incorporar o Samu, UPAs, laboratórios e alguns hospitais municipais a estes consórcios. Rui Costa justificou que alguns municípios não possuem recursos para gerir essas unidades, o que poderia ser feito com o apoio do Estado.

Já em educação, o governador eleito disse que quer ampliar a participação das famílias com a escola. Para isso, ele quer que sejam realizadas reuniões periódicas com os pais, professores e diretores das escolas para avaliar as instituições. Apesar de manter o mesmo secretário, Rui Costa disse que quer que Osvaldo Barreto dê uma sacudida nos seus servidores para trazer melhores resultados em educação já no primeiro ano de governo.

O petista também disse que pretende realizar mudanças na área de segurança, apesar de não revelar quais alterações serão realizadas. Durante o evento, ele informou que vai anunciar os nomes dos novos comandantes das Polícias Militar e Civil no dia 31 de dezembro.

