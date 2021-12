Rui anuncia Centro de Convenções na Península de Itapagipe

O governador Rui Costa (PT-BA) anunciou que o novo Centro de Convenções de Salvador será constituído na Península de Itapagipe. A declaração foi dada durante a entrega de títulos de propriedade fundiária para 1.070 famílias que moram na região dos Alagados, na manhã deste domingo, 17. A solenidade foi realizada na Escola Estadual Polivalente San Diego, no fim de linha do Uruguai.

Apesar de falar sobre a instalação do centro, o petista disse que o local ainda não foi definido. Ele informou, no entanto, que está negociando com a Marinha uma área alternativa em áreas de Itapagipe.

"Temos que colocar esta região no roteiro turístico da cidade. Acho de longe a área mais bonita da cidade, poucas cidades do mundo têm uma baía como essa. E onde existem locais semelhantes, a área é tratada como um tesouro, um lugar muito valioso. Nós, ao longo dos anos, desprezamos esta região que também é um local com grande potencial de geração de emprego, principalmente nos esportes náuticos", contou.

Entrega de títulos

Em Alagados, um grande grupo de moradores aguardava a entrega do título formalizado na modalidade de Escritura de Cessão sob o Regime de Aforamento Gratuito. A ação está sendo feita em parceria com o governo federal. Segundo o governo do estado, no período entre 2007 e 2015, foram emitidos e entregues na região um total de 3.412 títulos.

A parceria com o governo federal se deu por meio da concessão da posse das terras, o que deverá possibilitar a regularização de aproximadamente 30 mil unidades habitacionais em toda região de Alagados. A entrega faz parte da primeira etapa do programa de regularização fundiária do Governo do Estado, contando com um investimento total de R$ 6,5 milhões.

O governador destacou a importância da distribuição de títulos como forma de garantir a cidadania, de dar segurança às pessoas que moram em suas casas há 10, 20, 50 anos e que não tinham a regularidade de sua residência por falta de documentação. Agora, destacou, poderão acessar crédito disponível nos programas sociais na Caixa Econômica para fazer a melhoria habitacional de suas residências, o que até então não era possível.

Rui acrescentou que isso muda a vida das pessoas que receberam os títulos, por permitir, por exemplo, que uma mãe, que uma avó transmita de forma legal a posse de sua residência para seu filho, seu neto. Também permitirá que os proprietários possam fazer melhorias nas casas de forma financiada, a custo subsidiado, e melhorar o reboco, a pintura, fazer o conserto do vazamento de sua casa financiando em 12 meses, 24 meses e até 5 anos, conseguindo assim melhorar sua residência.

Presente ao evento, a senadora Lídice da Mata (PSB-BA) disse que a iniciativa do governo do estado resolve em parte a informalidade da ocupação do solo de Salvador, com o direito do verdadeiro dono ter a propriedade oficial da área onde já reside. Destacou ainda as ações de mobilidade urbana e as vinculadas à proteção das encostas de Salvador dirigidas a quem mais precisa, finalizou.

Turismo

O governador também estava acompanhado do secretário do Turismo, Nelson Pelegrino, que está demissionário, e disse que a substituição está sendo tratada com o PR e deverá ser finalizada em breve.

adblock ativo