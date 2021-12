Rui almoça com PT em busca de consenso para indicação ao TCE

O governador Rui Costa (PT) almoça nesta sexta-feira, 6, na Governadoria, com a bancada do seu partido na Assembleia Legislativa para negociar um consenso em torno da indicação do superintendente de Administração e Finanças da AL-BA, Marcos Presídio, para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, na vaga de Zezéu Ribeiro, falecido na última semana.

As inscrições dos nomes dos postulantes vão até as 18h desta sexta, conforme avisou em plenário esta semana o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo (PDT). Funcionário da Assembleia há mais de 30 anos e com "bom trânsito" entre os deputados, Presídio foi indicado para o posto no tribunal por Nilo.

O PT, no entanto, cogita inscrever o deputado estadual Paulo Rangel para disputar o cargo vitalício, com vencimento igual ao dos desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) - reajustado recentemente para R$ 30,4 mil.

Para ser inscrito, Rangel precisaria da assinatura de pelo menos 13 deputados, o que corresponde a 20% dos integrantes da Casa. A indicação para o cargo de conselheiro também pode ser feita pelo presidente ou pela mesa diretora.

Embate

Se a disputa se concretizar, será a segunda vez que o PT e Nilo entram em rota de colisão este ano. O partido prometeu entrar com uma ação judicial para questionar a constitucionalidade da quinta eleição do pedetista para a presidência da Assembleia. Após atuação de Rui, no entanto, a legenda recuou e decidiu não judicializar o caso.

Na última quarta-feira, o governador disse que atuaria para buscar o consenso em torno de um candidato da sua base para o TCE. Embora não tenha citado o nome de Presídio, sua atuação deverá servir para pacificar o PT, já que as inscrições vão até hoje e Presídio conta com o apoio de muitos deputados.

"Não vou entrar em polêmica. Já indiquei Marcos para a Comissão de Constituição e Justiça, que tem até dez dias para sabatiná-lo", afirmou na quinta, 5, Nilo. Para ser eleito conselheiro, o indicado precisa de 32 votos em plenário.

Contas

A indicação de conselheiros para o TCE é sempre acompanhada com muito interesse pelo Executivo, já que uma das atribuições da Corte é julgar as contas do governador. Dos sete conselheiros do tribunal, três são indicados pelo governador e quatro pela Assembleia.

No final de janeiro, a mesa diretora da Câmara Federal arquivou uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que pedia mudanças na forma de composição dos tribunais de contas.

Segundo o texto, o problema mais grave do modelo atual é o "estreito vínculo mantido e cultivado entre muitos dos membros nomeados para essas Cortes e as forças políticas responsáveis pelas suas nomeações".

