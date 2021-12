Rui almoça com deputados para estreitar relações

De olho em uma base de sustentação coesa e satisfeita para a sucessão de 2018, quando pode ter como adversário o prefeito de Salvador ACM Neto (DEM), o governador Rui Costa (PT) começou uma agenda de aproximação com os deputados estaduais, oferecendo almoço na governadoria, ontem, para lideranças partidárias. A ideia é atender pleitos de parlamentares que andam insatisfeitos com o não-cumprimento de emendas, ao tempo em que traça plano de ação para se fortalecer no interior do estado. Os encontros político-gastronômicos devem ocorrer a cada 15 dias.

Sorridente e até soltando piadinhas, segundo contam deputados, Rui citou a dificuldade de arrecadação e a boa administração fiscal do estado para, logo após, prometer cumprir as emendas parlamentares de anos anteriores (2016 e 2015) com a entrega de ambulâncias até o mês de junho, para municípios que ainda não a receberam, além de poços artesianos e outras obras.

Correria

Enquanto deputados degustavam o cardápio simples e saudável adotado pelo governador, com peixe grelhado, arroz integral, saladas, frutas e suco, Rui, simpático, solicitou ao secretário de Relações Institucionais, Josias Gomes (PT), que anotava tudo em um caderninho, que providencie junto ao secretariado o cumprimento dos acordos, e que os nomes dos deputados sejam citados nos atos de entregas de obras e equipamentos nos municípios.

As conversas renderam e o encontro inicialmente organizado para durar uma hora durou quase três.

“O governador estava sorridente com sua tradicional correria, mas desta vez, para atender melhor a base”, disse para A TARDE o presidente da Assembleia Legislativa, Ângelo Coronel (PSD), de quem Rui tem se aproximado muito após sua ascensão à chefia do Legislativo estadual. Coronel é do partido do senador Otto Alencar, legenda que mais prefeitos fez nas eleições do ano passado, nada menos que 81.

A ideia é atender pleitos de parlamentares que andam insatisfeitos com o não-cumprimento de emendas, ao tempo em que traça plano de ação para se fortalecer no interior do estado A ideia é atender pleitos de parlamentares que andam insatisfeitos com o não-cumprimento de emendas, ao tempo em que traça plano de ação para se fortalecer no interior do estado

Amabilidade

“Foi um almoço leve e descontraído. Todos gostaram muito”, diz Alex Lima, opinião, aliás, compartilhada pelos parlamentares ouvidos por A Tarde como Fabricio Falcão, Zé Neto, Alan Castro e outros. Um deles, analisa em sigilo, que “Rui que pensava muito em sua administração agora está fazendo política”.

Rui também se mostrou aberto a receber prefeitos levados pelos deputados. No meio de tanta amabilidade, até Alan Castro, líder do PSL, agora da ala “independente”, que aguarda, segundo diz, 10 ambulâncias e poços artesianos nos municípios de sua base, falou com Rui sobre possibilidade de o partido ter mais espaço em sua administração. Conseguiu que Rui prometesse uma reunião “em breve”.

Terreno amaciado, Rui pediu compreensão para que a Casa não aprove projetos de deputados que sejam inconstitucionais, que tomem cuidado. A queda do veto do governador em plenário seria desgaste desnecessário para ambas as partes.

A Tarde procurou o secretário Josias Gomes, mas ele não atendeu aos telefonemas. Participaram do almoço o líder do governo Zé Neto (PT), e os líderes partidários Rosemberg Pinto (PT), Robinho (PP), Aléx da Piatã (vice-líder do PSD), Roberto Carlos (PDT), Fabrício Falcão (PCdoB), Fabíola Mansur (PSB), Alex Lima (PTN) e Alan Castro (PSL).

O governador Rui Costa (PT) reuniu lideranças partidárias de sua base de sustentação na Assembleia Legislativa (AL-BA) em almoço na governadoria, nesta segunda-feira, 13. A ideia é que Rui se encontre com os deputados em períodos de 15 dias. De acordo com deputados ouvidos por A TARDE, a ideia de Rui é buscar uma aproximação maior com sua base em ano pré-eleitoral, para azeitar o motor com vistas a 2018.

O secretário Josias Gomes, da Secretaria de Relações Institucionais (Serin), também participou da reunião. Em tese, ele é a interlocução de Rui com o parlamento baiano.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Angelo Coronel (PSD) disse que "foi uma conversa de aliados, de uma base governista consolidada". Coronel venceu o então candidato Marcelo Nilo (PSL) para a presidência da Assembleia, após 10 anos ocupando a chefia da Casa, e passou a implantar novo modelo de gestão como a tramitação rigorosa de projetos do Executivo em todas as comissões e seguindo prazo regimental.

Além disso, criou a quarta dos deputados, na qual se vota projeto de parlamentares. Nilo costumava agir mais como um "líder" informal de Rui, sendo uma mão-na-roda para o governador nas matérias de seu interesse.

“O diálogo direto estreita laços e facilita o trabalho de todos, tendo como finalidade a melhoria das condições de vida dos baianos e o desenvolvimento do nosso estado. A Assembleia da Bahia nunca vai faltar, como nunca faltou, com suas responsabilidades e deveres”, disse Coronel.

Estiveram presentes os deputados, Zé Neto (PT), líder do governo; Rosemberg Pinto, líder do PT; Robinho, líder do PP; Aléx da Piatã, vice-líder do PSD; Roberto Carlos, líder do PDT; Fabrício Falcão, líder do PCdoB; Fabíola Mansur, líder do PSB; Alex Lima, líder do PTN e Alan Castro, líder do PSL.

adblock ativo