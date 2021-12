Rui abre encontro de prefeitos e anuncia antecipação do ICMS

Um dia após o prefeito ACM Neto (DEM) participar de um evento com aliados eleitos e reeleitos, o governador Rui Costa (PT) abriu nesta terça-feira, 6, o 5º Encontro de Prefeitos, que reuniu mais de 200 gestores municipais em Guarajuba, distrito de Camaçari.

Durante o encontro, promovido pela União dos Municípios da Bahia (UPB), Rui, que discursava para prefeitos aliados e opositores, anunciou que as 417 cidades baianas receberão no próximo dia 31 a antecipação da última parcela do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 2016 que seria repassada pelo Estado no dia 5 de janeiro.

Na segunda, 5, Neto, que deve disputar o governo do estado contra Rui em 2018, participou de um seminário que contou com a presença de prefeitos eleitos e reeleitos de partidos que integram sua base aliada.

O governador afirmou que a antecipação da cota do ICMS possibilita às prefeituras o fechamento de suas contas. “Hoje voltamos a reafirmar nosso compromisso em garantir as transferências e pagamento integral dos compromissos do estado com os municípios”, disse.

No discurso aos gestores, o governador defendeu a união entre estado e municípios para superar a “pior crise econômica, política e institucional dos últimos 50, 60 anos”. “Temos que trabalhar juntos pela solução da crise no nosso país. Recebemos uma tarefa, uma responsabilidade, que é a de executar tudo o que nos comprometemos com o nosso povo, seja na saúde, na educação ou na infraestrutura, em todas as áreas”, pontuou.

Ele ainda orientou que os prefeitos que irão iniciar os mandatos em 1º de janeiro de 2017 tenha cautela. “O cenário que se encontra não é de melhoria, portanto toda cautela é necessária para o início de governo. Dos 27 estados, apenas quatro pagam mensalmente em dia seus funcionários”, disse. O encontro de prefeitos vai até amanhã.

Encontro

A presidente da UPB, Maria Quitéria (PSB), prefeita de Cardeal da Silva, disse que o encontro tem o objetivo de orientar os prefeitos que vão iniciar seus mandatos no próximo dia 1º de janeiro.

“Queremos revigorar e fortalecer o papel do município no debate político do Estado e do País e entrar na discussão sobre o futuro da gestão pública e o processo de reformas: política, tributária e administrativa do Brasil. Estas são questões que precisam ser debatidas”, afirmou.

Dez órgãos estaduais montaram balcões de atendimento no local do encontro, com o objetivo de tirar dúvidas e orientar os prefeitos. Além das secretarias, o evento conta com estandes do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), FNDE, Funasa, empresas de consultoria, entre outros.

adblock ativo