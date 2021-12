Rui: 100% dos contratos serão refeitos para economizar

O governador Rui Costa afirmou na manhã desta segunda, 16, que todos os contratos dos terceirizados do Estado, de todas as pastas, estão sendo refeitos para economizar, no mínimo, R$ 100 milhões com meta de chegar a R$ 200 milhões.



Questionado sobre possibilidade de corte de secretárias para enxugamento do custeio da máquina, Rui defendeu que a quantidade de secretarias não é o que tem maior impacto nas finanças, mas sim a forma de contratos que o estado empregava até então, ou seja, desde a gestão do ex-governador Jaques Wagner (PT).



"Por exemplo, na educação existe uma forma de contrato de empresas terceirizadas que não vinha dando certo, e que não está dando certo, eu determinei a reorganização disto. Então, nós mudamos o modelo de contratação e está em curso uma nova licitação e eu vou renovar 100% dos contratos da área da educação. Cem por cento dos contratos dos terceirizados estão sendo refeitos e isso deve trazer uma economia de, no mínimo, R$ 100 milhões. Eu pretendo chegar a quem sabe R$ 200 milhões de economia, mas eu posso garantir que na pior das hipóteses nós consigamos uma redução de R$ 100 milhões", afirmou o governador.



Rui exemplificou como ocorriam os contratos e como devem ser configurados a partir de agora agora: "Às vezes, tinha quatro, cinco funções dentro da escola. Hoje, estamos licitando uma função só. Equipe de apoio ao funcionamento da escola. E aquela equipe vai fazer todos os serviços dentro da escola. Tem algumas funções que você só precisa em determinado horário do dia. E as pessoas ficavam com horário ocioso no restante do dia. Estamos mudando a forma de contratar".



O governador disse, que os gastos gerais nas secretarias estão sendo monitorados semanalmente. "Hoje (nesta segunda), faço (reunião) semanal com os secretários porque as decisões e o monitoramento têm que ser em prazos mais curtos para que nós não sejamos surpreendidos por falta de recurso para fazer o essencial. Você vai tirando coisas importantes, deixando de fazer ou adiando, para garantir o essencial e segurança pública e saúde são coisas essenciais".

