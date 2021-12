Rosso vai deixar liderança do PSD enquanto presidir comissão do impeachment

O deputado federal Rogério Rosso (PSD-DF) anunciou que irá se afastar temporariamente das atribuições institucionais de líder do partido. Em nota divulgada nesta sábado, 19, a assessoria de Rosso esclarece que o afastamento da liderança ocorrerá durante os trabalhos da comissão especial da Câmara que analisará o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, uma vez que o deputado foi eleito presidente da comissão.

A decisão visa a "preservar sua imparcialidade e foco absoluto nos trabalhos da comissão". Rosso delegará a função de líder do PSD ao primeiro vice-líder, deputado Paulo Magalhães (BA), e demais vice-líderes da bancada. Magalhães tem um histórico político em partidos de oposição ao PT. Fez carreira no PFL, que depois virou o DEM. O ingresso dele no PSD ocorreu em 2011.

A intenção de Rosso é retomar as atividades de líder do PSD ao término dos trabalhos da comissão do impeachment.

adblock ativo