Rossetto diz que PT não teme a "lista de Janot"

O ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Miguel Rosetto (PT), que participou nesta segunda-feira, 13, do encontro que oficializa a candidatura do deputado federal Waldenor Pereira (PT) à presidência da legenda na Bahia pela chapa "Muda PT", disse que o partido "não teme, em hipótese alguma," a lista dos pedidos de inquérito que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pretende apresentar a partir desta segunda ao STF.

Na chamada "lista de Janot" deve constar nomes de todos os partidos já que serão cerca de 80 pedidos de abertura de inquérito. "Hipótese alguma, não nos preocupa, toda a corrupção tem que ser combatida. Entra aí a ideia da renovação do partido e que o PT deve aprender com seus erros e acertos", disse.

Apesar de o ex-presidente Lula já constar como réu em cinco ações no âmbito da Operação Lava Jato, Rossetto diz que o PT aposta em sua candidatura em 2018 como presidente da República.

"O PT prepara agenda que exige eleições já. Só o povo brasileiro pode escolher o estilo de seu país, queremos preparar essa grande liderança, o Lula, grande candidato e líder do povo e da nação, para que recupere a esperança do Brasil".

Muda PT

O deputado Federal Waldenor Pereira conseguiu aglutinar em torno de si o apoio da maioria das tendências da legenda: Democracia Socialista (DS), Esquerda Democrática Popular (EDP), Coletivo 2 de Julho, Avante S21, Movimento PT , Reencantar e Militância Socialista. Devem concorrer com ele um candidato apoiado pelo atual presidente estadual, Everaldo Anunciação.

As eleições internas do PT estão marcadas para o dia 9 de abril, quando os filiados votarão para eleger as direções municipais e as chapas de delegados ao congresso estadual marcado para os dias 4,5 e 6 de maio.

adblock ativo