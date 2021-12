Rosângela Moro discute com bolsonaristas no Instagram e deixa rede social

A advogada Rosângela Moro, esposa do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, debateu na madrugada deste sábado, 10, com bolsonaristas no Instagram, por causa de política. Ela chamou um dos usuários de "otário". Após a discussão, sua conta na rede social foi desativada. As informações são do Correio Braziliense.

No Instagram, ela publicou uma foto com a legenda de uma música de Legião Urbana "tem gente enganando a gente". Ainda na legenda disse "nem aí para Bolsonaro e governo ou poder". Com críticas de seguidores bolsonaristas, ela resolveu responder os comentários.

“Fica aí idolatrando politico? Otário!!! Eh vc q emprega paga imposto e sustenta aquilo la!!! ACORDA!!!”, escreveu em um dos comentários, segundo prints divulgados pelo jornal. “Ok sustentar programa sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade!! Nosso brasil e nossa CF ê solidaria! Agora idolatrar politico? Pare de ser besta! Manda lá teu boleto veja o que acontece e me conta!!! Talquei?”, afirmou.

Além disso, em outra mensagem, ela critica a polarização do país e diz haver muita vida fora de Brasília.

Após a conturbada saída de Moro do governo de Bolsonaro, que ocorreu em abril, a advogada foi dispensada posto de representante titular da sociedade civil que ocupava no programa Pátria Voluntária, do governo federal, o qual não havia remuneração.

Moro tem sido, desde então, constantemente alvo de ataques bolsonaristas.

Com a repercussão, Rosângela deixou o perfil da rede social no sábado, 10.

