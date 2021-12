Ronaldo critica CBF e diz que tentou juntar Lula e FHC

O ex-jogador Ronaldo, atual empresário, fez críticas duras à CBF em entrevista concedida à revista Isto É, publicada no último final de semana. "O faturamento da CBF é como o de uma multinacional. Eu não sei o que a CBF faz para fomentar e desenvolver o esporte", afirmou. Ele disse ainda que tentou marcar um encontro entre os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso, em sua fundação Criando Fenômenos.

Com a franquia Ronaldo Academy, lançada no final de março em parceria com o empresário Carlos Wizard Martins, ele disse que diminuiu o número de campos de futebol nos bairros, que deram lugar a prédios e por isso está lançando o projeto. Ao ser questionado sobre o valor do faturamento da CBF na Copa do Mundo de 2014, de R$ 500 milhões e em uma nova fase da confederação, o jogador disse não percebeR um investimento em comunidades.

"Não sei se eles fazem trabalho para comunidades carentes com esse faturamento. Se faz, não divulga. Então, para mim, é como se a CBF não tivesse fazendo nada. CBF tem um potencial grande para desenvolver o futebol e não faz. E fica pensando em aumentar o faturamento, sem fazer do futebol uma organização melhor", completou o ex-camisa nove da seleção brasileira.

Na entrevista, o jogador, influente entre políticos e outras figuras públicas brasileiras e de outros países, disse que buscou fazer um encontro entre os ex-presidente Lula e Fernando Henrique Cardoso - com quem ele se aconselha -, em sua fundação, mas que um dos dois teria "dado para trás". "Há seis anos eu tentei juntar o Lula e o Fernando Henrique num encontro na minha fundação. Consegui um ok dos dois. Só que na semana, um deu pra trás", relevou.

Ainda ao falar sobre temas políticos, Ronaldo disse que não descarta se candidatar um dia e que a campanha de 2014, quando apoiou o candidato Aécio Neves, o emocionou pela interação com o povo. Ele disse também que foi convidado pelo tucano para ser Ministro do Esporte.

Em relação a ser a favor ou não do impeachment da presidente Dilma Rousseff, ele tangenciou: "não sei". Mesmo tendo ido na manifestação pelo afastamento da chefe de Estado brasileira, no dia 15 do mês de abril, o ex-jogador tangenciou ao garantir que não fez panelaço. "Não fiz. Mas acho que o sentimento de mudança é esse. O povo está cansado de mensalão, de Petrolão, de corrupção. A gente não tem que ter pena. Precisa ter uma legislação mais severa para os nossos representantes".

