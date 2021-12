Com 285 votos, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) foi eleito na madrugada desta quinta-feira, 14, presidente da Câmara dos Deputados para o mandato "tampão" até fevereiro de 2017. Ele venceu na disputa do segundo turno do pleito o deputado Rogério Rosso (PSD-DF), que recebeu 170 votos.

Ivan Richard e Luciano Nascimento l Agência Brasil Rodrigo Maia é eleito novo presidente da Câmara

Maia assume a presidência da Casa após a renúncia do ex-presidente Eduardo Cunha (PMDB-RJ). O deputado também passa a ser o segundo na linha sucessória do país, caso o Senado confirme o afastamento definitivo da presidenta Dilma Rousseff.

Filho do ex-prefeito do Rio de Janeir, Cesar Maia, Rodrigo Maia está em seu quinto mandato na Câmara. Ex-presidente do Democratas (DEM), o parlamentar já foi por duas vezes líder da bancada do partido na Câmara.

Governar com simplicidade

Maia garantiu que vai governar com simplicidade para pacificar o plenário. "Cheguei aqui muito novo, ter oportunidade de estar presidindo os trabalhos, sendo um dos 513 deputados que, junto comigo, comandarão a Casa. Vamos a partir de amanhã governar com simplicidade".

O novo presidente prometeu fazer uma gestão de diálogo da maioria com a minoria. "Temos muito trabalho a fazer, pacificar esse plenário, dialogar, maioria com minoria, temos uma maioria do governo que é importante para o Brasil, mas temos uma pauta da sociedade que vem através de cada um de nós que precisa ser debatida, discutida e votada. Porque não só apenas do governo que vem as boas ideias, de cada um dos nossos mandatos e de cada um dos nossos eleitores que vivem o dia a dia saem boas ideias", disse.

Após a divulgação do resultado, alguns deputados chegaram a gritar "Fora, Cunha!" em referência ao fato de Rosso ser apoiado pelo deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Maia agradeceu a Rosso, candidato derrotado, e afirmou que a disputa foi "limpa". "Foi uma disputa limpa, na política e é assim que tem que ser".

Após o resultado, Rosso disse que o parlamento ganha com a vitória de Maia. "Acho que a grande tarefa dele será unir a Casa, todos os deputados".

adblock ativo