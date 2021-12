Pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo Democratas, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, disse que pode começar a campanha pelo Nordeste.

"A minha agenda de segunda a quinta está garantida aqui na Câmara dos Deputados. No final de semana, eu vou pra rua, como sempre vou". Questionado se poderia começar a campanha pelo Nordeste, respondeu: "tem muitas chances de ser".

Rodrigo Maia estava ao lado do prefeito de Salvador, ACM Neto, quando fez a afirmação, na chegada na Convenção do Democratas, que acontece nesta quinta, 8, na Câmara Federal em Brasília. Um pouco antes, o próprio Neto havia sinalizado essa possibilidade.

"Ele no Nordeste vai ser sempre recebido com com braços abertos, pelo menos na Bahia, não tenho dúvida. Mesmo antes de se lançar como pré-candidato, ele vem mantendo uma agenda forte na Bahia, onde vai ser sempre recebido com muito carinho e entusiasmo. Acho que isso vai se repetir no país como um todo. Acho que ele começar agora esse processo, sem ter rejeição, é uma grande vantagem", registrou ACM Neto, que foi recebido aos gritos de "governador" no evento em que tomou posse como presidente do DEM. O prefeito reafirmou que decidirá até dia 7 de abril sobre concorrer.

Juliana Dias | A TARDE BSB Rodrigo Maia diz que pode começar campanha pelo Nordeste

