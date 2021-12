Rodrigo Maia disse acreditar em queda de Temer

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse acreditar na queda do presidente Michel Temer (PMDB), após encontros privados realizados no domingo, 9. Ele encerrou o final de semana com uma reunião em sua residência oficial, onde serviu pizza e sopa, cercado de parlamentares da base aliada do governo.

Segundo fontes do jornal Folha de S. Paulo, um dos deputados que estavam no encontro revelou que Maia reproduziu a alguns dos presentes a conclusão que disse ter exposto, horas antes, ao próprio Temer, no Palácio do Jaburu.

No encontro, o presidente da Câmara afirmou que Temer pode sobreviver à votação no plenário da Casa, da primeira denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, mas que, certamente, perderia quando a segunda acusação chegasse à Câmara.

Maia disse que o resultado da primeira votação influenciará diretamente a segunda, pois, os deputados da base se desgastariam uma vez em defesa do presidente da República, mas em uma outra ocasião ficaria "mais difícil".

Ele também reclamou sobre o boato espalhado por ministros e aliados do presidente, que dizem que Maia tem se reunido com políticos para articular um cenário pós-Temer.

Afirmando ainda que, antes do jantar em sua casa, havia participado de um almoço com "gente importante" que fazia a mesma avaliação sobre o futuro do governo.

Ele se referia a um encontro que teve, horas antes, logo após se reunir com o presidente no Jaburu.

Em um carro descaracterizado, Maia foi à uma casa no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, para um almoço. Ainda segundo o jornal, ele era o convidado principal de um encontro promovido pelo vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, Paulo Tonet.

Repórteres da Folha chegaram ao local por volta das 14h45. Menos de uma hora depois foram abordados, pela primeira vez, por um dos seguranças da casa, que questionou o motivo da presença da reportagem. Passados 15 minutos, conta o jornal, um segundo funcionário da residência os interpelou: "O vice-presidente da Globo quer saber quem você é e para quem você trabalha".

Eles, então, informaram nome e veículo, e foi confirmado que Maia estava na residência, com mais cinco políticos, entre eles, os deputados Benito Gama (PTB-BA) e Heráclito Fortes (PSB-PI) e o ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE).

Os carros dos convidados - todos sem placa oficial - só deixaram o local à noite, por volta das 19h15, após cerca de cinco horas. Os motoristas foram orientados a entrar na garagem para que os convidados embarcassem com os portões fechados.

Heráclito disse que o encontro estava "marcado há mais de um mês" e que "não teve nada de conspiração".

"Era para ser lá em casa, mas Tonet resolveu fazer na casa dele", disse. "As pessoas estão vendo coisa onde não existe. Maia tem sido muito correto", concluiu.

Pouco depois, o presidente da Câmara telefonou a alguns deputados, ministros e líderes de partido, convidando-os para comer em sua residência oficial, assim que saíssem de uma reunião com Temer no Alvorada.

Já em sua casa, Maia falou sobre a conversa com Temer mais cedo, relatou seu almoço com a direção da emissora e exposto sua opinião sobre o fim do atual governo.

Na pizza com sopa, a reportagem da Folha afirma que estavam presentes os ministros Antonio Imbassahy (PSDB-BA), do Governo, e Moreira Franco (PMDB), da Secretaria-Geral, além dos deputados Benito, Heráclito e dos líderes do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e no Congresso, André Moura (PSC-SE).

Parlamentares que participaram da reunião deixaram o local afirmando que o clima não estava bom para Temer e a relação de Maia com o Planalto era ruim.

Procurado pela reportagem da Folha, Maia não quis comentar as reuniões.

