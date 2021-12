Roberto Muniz volta atrás e permanece no Senado

Roberto Muniz (PP/BA) continua como senador depois da desistência de Walter Pinheiro (sem partido/BA) em retornar ao mandato. Muniz chegou a anunciar na última quarta-feira que deixaria o cargo para o retorno do titular, mas segundo sua assessoria, o anúncio seria para deixar Walter Pinheiro à vontade, diante da sinalização inicial dele retornar à Casa, o que não ocorreu.

No discurso de despedida ao Senado, Muniz disse entender que a crise de credibilidade na política seria fruto da incapacidade de movimentar as instituições rumo a uma sociedade mais participativa e que quer transparência.

Walter Pinheiro

Mesmo depois de ter se despedido, de acordo com a assessoria, Muniz segue normalmente seu mandato e a mudança no cenário trata-se de uma consequência da desistência do senador licenciado, Walter Pinheiro, a sua candidatura para a próxima eleição, depois de ter anunciado sua saída da secretaria de Educação e seu retorno ao Senado, o que aconteceria na última sexta.

Muniz assumiu a vaga, como primeiro suplente, em junho de 2016, quando Pinheiro decidiu se desincompatibilizar, após convite do governador da Bahia, Rui Costa, para assumir a pasta da Educação, dentro do projeto “Educar para Transformar”.

adblock ativo