Roberto Muniz, suplente de Pinheiro, toma posse no Senado

Tomou posse nesta terça-feira, 7, no Senado, Roberto Muniz (PP-BA), suplente do senador Walter Pinheiro (sem partido-BA), que se licenciou para assumir a Secretaria Estadual de Educação da Bahia. Em seu discurso de posse, o novo senador falou sobre o combate a doenças como zika, dengue e chikungunya e da importância do saneamento básico para o enfrentamento desses problemas.

Para assumir o mandato, Muniz, que é engenheiro, deixou a presidência executiva da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon). Antes, o político já foi deputado estadual por duas vezes e secretário executivo do Ministério das Cidades na gestão do ex-ministro Mário Negromonte.

No discurso, Roberto Muniz também falou da atual crise econômica e disse que é preciso promover uma convergência entre as agendas do Estado eficiente e do Estado de bem-estar social.

"Um Estado eficiente não é sinônimo de um Estado sem programas sociais. Muito menos o contrário", disse o senador.

O mandato de Walter Pinheiro e Roberto Muniz termina em fevereiro de 2019.

