Roberto Jefferson tem alta de hospital no RJ

Um dos réus do mensalão, o presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson, recebeu alta na manhã deste domingo, 5. Ele estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro.

De acordo com boletim divulgado pelo hospital, o ex-deputado Roberto Jefferson, 59 anos, que foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no pâncreas, encontra-se em condições clínicas favoráveis. Ele será submetido a sessões de quimioterapia nas próximas semanas.

O ex-deputado foi o responsável pelas primeiras denúncias do esquema conhecido como mensalão, nos primeiros anos do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Roberto Jefferson, então deputado federal pelo Rio de Janeiro, foi cassado em função do envolvimento no caso.

O julgamento dos réus no Supremo Tribunal Federal (STF) começou na última quinta-feira, 2.

