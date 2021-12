Rio São Francisco receberá parte da venda da Eletrobras

O vice-líder do governo, deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), afirma que a privatização da Eletrobras vai ter papel fundamental para o rio São Francisco. O deputado, em conjunto com outros parlamentares da bancada da Bahia, se reuniu nesta semana com o presidente Michel Temer e ficou acertado que parte do dinheiro da venda da estatal servirá para obras de revitalização do Velho Chico.

“O alertamos que o São Francisco está morrendo. O Temer não estipulou um valor, mas disse que já determinou ao ministro das Minas e Energia, Fernando Coelho, fazer um parecer neste sentido”.

O anúncio dos recursos para revitalizar o rio deverá ser feito durante o lançamento da medida provisória para privatização da Eletrobras.

