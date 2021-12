"Rico que bate panela transforma ela em penico", diz ator

O ator José de Abreu, que apresenta o programa do PT na televisão, criticou a parcela da população que faz "panelaço" durante os pronunciamentos da presidente Dilma Rousseff.

Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o ator afirmou que foi "impossível" rejeitar o pedido do partido para participar do vídeo e comentou sobre as manifestações.

"Eu já esperava. Antes, na América Latina, os pobres batiam panela porque passavam fome. Um rico que bate panela não tem o mesmo simbolismo. Está transformando ela num penico", disse ele.

Antes mesmo da veiculação do vídeo do PT, José de Abreu já suspendeu seu perfil no Twitter, porque "não estava a fim de levar porrada à toa".

