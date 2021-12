Ricardo Salles deixou ministério após saber que seria preso

O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, decidiu se demitir do Governo Bolsonaro após receber a informação de que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pediria sua prisão.

De acordo com informação obtida pelo jornal Estado de São Paulo, Salles foi alertado por um colega e conversou com o presidente Jair Bolsonaro um dia após receber a informação. Bolsonaro tentou demover Salles da sua intenção de deixar o governo, mas o ministro foi firme ao afirmar que pensava na segurança da mãe, também investigada.

Com a sua saída do governo, o processo que investiga Salles por favorecer madeireiros que em esquema de contrabando de madeira ilegal deixa o STF e passa para a primeira instância. O pedido de prisão seria ancorado em suspeitas de que Salles estaria atuando para atrapalhar as investigações da Polícia Federal, que apura operações financeiras do ex-ministro tendo como base o escritório de advocacia do qual ele é sócio com a mãe.

Salles nega as acusações dos crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando.

adblock ativo