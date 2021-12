Revista a visitante na Câmara cria polêmica

A Câmara de Salvador adotou, nesta segunda-feira, 9, a revista de bolsas e volumes das pessoas que se dirigem às galerias da casa legislativa. A decisão do presidente Paul o Câmara (PSDB) decorre do episódio em que um ovo foi atirado no vereador Davi Rios (PSD), na sessão da última quarta-feira.



A medida, que é vista com cautela pelo vice-presidente da comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia, Eduardo Rodrigues, divide opiniões entre os vereadores. Alguns criticam o fato de o presidente ter adotado o procedimento sem consultar o colégio de líderes.



Nesta segunda, primeiro dia de revista, frequentadores estranharam a novidade. "É lamentável que todos tenham que se submeter a isso por causa da atitude isolada de quem decidiu jogar um ovo no vereador", assinalou Joceval Tibúrcio, frequentador assíduo da Câmara.



Tibúrcio acha que o tumulto ocorrido na última sessão, quando servidores municipais lotavam a galeria e se concentravam no lado externo, também resulta da inadequação da casa legislativa.



"Não tem mais cabimento uma cidade com três milhões de pessoas ter apenas 60 lugares nas galerias da Câmara Municipal. Em Alagoinhas o plenário tem condições de receber 350 pessoas", observa. "Se os movimentos sociais de Salvador mandassem um único representante, a maioria ficaria de fora", ressalta.

Luzia Conceição, moradora do subúrbio de Escada, foi a primeira a ter a bolsa revistada ontem. Não chegou a ficar surpresa, porque enquanto esperava lá fora tomou conhecimento da novidade. "É desnecessário. Fico constrangida em mostrar o que tem na minha bolsa. Um faz e todos pagam ", lamenta.



Mas tem quem concorde. "É para a segurança de todo mundo que está aqui dentro", disse Hélio Souza, que esperava na fila formada para ter acesso ao plenário.

"Uma policial feminina se encarrega de revistar a bolsa das mulheres, mas todos os volumes serão revistados", diz o tenente-coronel Anildo, responsável pela Casa Militar. "Isso acontece em qualquer parlamento. Com o tempo, vamos adotar os Raios-X", diz.



Roquildes Ramos não gostou. "Isso interfere na nossa privacidade. Segurança não pode ferir esses princípios".



Marginais



O próprio Câmara reconhece que a situação é delicada. "É uma medida emergencial, que não me deixa confortável", afirma, ao ressaltar que estuda outras alternativas. "Vamos criar uma guarda-volumes, onde as pessoas colocam as suas bolsas num saco lacrado e ficam com a chave", revela Câmara, que tem o apoio de governistas.



"É para preservar não só vereadores, mas funcionários e visitantes. Jogaram ovo, mas podia ser uma pedra", diz Léo Prates (DEM), que defende Câmara quando se questiona o fato de ele ter centralizado a decisão. "É o presidente eleito que toma as medidas administrativas", diz, lembrando que a base governista sempre é mais exposta a protestos. "Acontece em todo lugar".



Marcell Moraes, que quase entrou em luta corporal com um dos presentes à sessão que justificou a medida, dá apoio total. "Tem marginais que se passam por trabalhadores", assinalou.



O líder da oposição Gilmar Santiago (PT) acha a decisão desproporcional. "Eu discordo. Temos que condenar os excessos, mas aquele foi um caso isolado. Nunca aconteceu. É uma decisão precipitada que pode comprometer uma relação positiva com a sociedade" avalia. Para Gilmar, o sistema de inteligência da Casa Militar pode controlar sozinha a situação.



Silvio Humberto (PSB) defende a volta do sistema antigo. "A Câmara é uma casa democrática. Foi um incidente. Nunca ocorreu antes, nem em momentos mais tensos", diz. Já Hilton Coelho (PSOL) condenou a falta de debate. "É uma medida conservadora que o presidente tomou sozinho. Vai criar tensionamento antes mesmo do início das sessões ", opinou.



Situação delicada



O vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-BA, Eduardo Rodrigues, concorda que a situação é delicada. "Infelizmente, a medida pode criar não só o constrangimento ativo, mas a perspectiva de poder passar por constrangimento. Isso pode afastar as pessoas".



Admite que, em tese, a determinação pode gerar demandas judiciais, já que cria a oportunidade de constranger algumas pessoas. Ressaltando que a população não pode ser constrangida, sugere a revista impessoal. "Com detector de metais e Raios X", assinalou Rodrigues.

adblock ativo