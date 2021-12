Revisão da meta fiscal visa evitar desemprego, diz Miriam Belchior

A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, afirmou nesta segunda-feira, 8, que a revisão da meta de superávit primário deste ano foi feita porque o governo "não quer desemprego" e precisa continuar a política de investimentos. "É importante que isso ocorra e o Congresso entendeu essa necessidade", afirmou, ao deixar o Fórum Interconselhos, evento onde são apresentadas propostas da sociedade civil para o plano plurianual do governo federal.

O projeto de alteração da Lei de Diretrizes, que permite ao governo retirar do superávit os investimentos totais feitos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e as desonerações de impostos, teve seu texto-base aprovado pelo Congresso na madrugada da última quinta-feira, 04. Para concluir a votação, ainda precisa ser votado um dos destaques.

A medida tem sido alvo de críticas duras por parte da oposição, que acusa o governo de ter usado manobras fiscais durante o ano e ter gasto mais do que deveria, apelando para a mudança na LDO na última hora. "É natural a oposição fazer esse papel. O governo tem apresentado com clareza suas propostas e o que representa não fazer essa mudança", defendeu Miriam.

adblock ativo