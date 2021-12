Reverenda transexual é pré-candidata a vice-prefeita de São Paulo

A deputada federal e pré-candidata ao Executivo em São Paulo, Sâmia Bonfim (PSOL) anunciou em sua página do Twitter a pré-candidatura da reverenda transexual, Alexya Salvador, para vice da cidade. No anúncio em que a parlamentar afirma que as duas caminharão juntas para o Executivo da cidade, ela afirma estar confiante e feliz com a chapa.

Com imensa alegria anuncio que a Reverenda @AlexyaSalvador aceitou meu convite e, junto comigo, agora é pré-candidata a vice-prefeita de SP. Mulher, trans, negra, mãe, periférica, professora, cristã, do PSOL. Uma potência enorme que me deixa confiante e feliz. #VaiTerSâmiaEAlexya pic.twitter.com/7wElx5OuGw — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) July 6, 2020

Aos 39 anos, Alexya é a primeira reverenda transexual de uma igreja cristã na América Latina. Ela é membro da Igreja Comunidade Metropolitana, abertas à comunidade LGBTI, em São Paulo.

