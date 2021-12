Revelações contra Temer e Aécio movimentam redes sociais com memes

Desde o anúncio do teor da delação do dono da JBS Joesley Batista, com revelações contra o presidente Michel Temer (PMDB) e o senador afastado Aécio Neves (PSDB), que as redes sociais estão em polvorosa. Diversas hashtag ligadas ao assunto, como #Aécio, #AécioNeves, #Temer, #PolíciaFederal, #ForaTemerGolpista e #LavaJatoEuApoio estão entre os 10 assuntos mais comentados no Twitter nesta manhã.

A movimentação acontece desde a noite de quarta, 17, quando o assunto veio à tona. Essas hashtag aparecem entre as mais comentadas nesta rede social no Brasil há 13 horas, intercalando entre posts sobre Aécio Neves e Michel Temer.

Os internautas comentam a denúncia de que o presidente teria incentivado o pagamento de propina para o deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB) e de que o senador afastado teria pedido R$ 2 milhões para o dono da JBS para pagar advogado para se defender na Operação Lava Jato.

Diversos memes foram criados citando os dois políticos. Os internautas também mostram apoia à Lava Jato e pedem a renúncia de Temer.

Pai de Aécio Neves está inconsolável sobre possibilidade de prisão do filho pic.twitter.com/EmGs8dNB0J — Vora (@verineas) 18 de maio de 2017

E essa camiseta que os Coxinhas usaram do Aécio Neves valorizou hoje de manhã com a Polícia Federal e o afastamento do Aécio pelo stf pic.twitter.com/Vr7Do7sEl8 — Poeta Taylor (@Opoeta_won) 18 de maio de 2017

Reações da matriarca da família Neves às últimas notícias envolvendo Aécio e Andréia pic.twitter.com/kmK28MXFRr — O crachá que fala (@nadanovonofront) 18 de maio de 2017

Aécio Neves tenta esconder provas ao receber visita da Polícia Federal pic.twitter.com/iIatqLeAm1 — Mr Adam (@twitadaqualquer) 18 de maio de 2017

"A culpa não é minha,eu votei no Aécio" pic.twitter.com/y2woWUAcSL — NΛNDΛ (@PerrydiseOfMe) 17 de maio de 2017

Denúncia de que Temer autorizou JBS pagar suborno a Cunha vira piada na internet #Temer BdF Minuto a minuto: https://t.co/sXaaCwnc3D pic.twitter.com/vwW5LUdskU — Brasil de Fato (@Brasil_de_Fato) 18 de maio de 2017

Ehhh Brasil ... dança de quem não está supreso né sr #Temer e agora?? Cômico e trágico ... vamos limpar todos ... #naopassarao pic.twitter.com/OsXq7Uhmpk — Philippe Dias (@PhilippdiasMCG) 18 de maio de 2017

Eu vendo as noticias sobre o #Temer e o #AécioNeves envolvidos em gravações de pagamento de propina... pic.twitter.com/hXHCsHBwIZ — Xandy Rodrigues (@xandyrodrigues) 17 de maio de 2017

adblock ativo