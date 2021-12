A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) retomou na manhã desta quarta-feira, 18, a sessão de debates em torno do relatório do tucano Bonifácio de Andrada (MG) que pede o arquivamento da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, e seus ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria Geral da Presidência).

A reunião, no entanto, foi aberta com a discussão rápida de um outro tema. Os membros da CCJ votaram as emendas ao projeto de lei Orçamentária de 2018 que serão encaminhadas à Comissão Mista de Orçamento (CMO).

A sessão da manhã foi aberta com 15 inscritos para discursar, sendo 14 da oposição e um governista. A oposição questiona neste momento o esvaziamento da sessão provocada pela ausência dos governistas.

Encerrada a fase de debates, o relator terá mais 20 minutos de réplica. O mesmo tempo será concedido aos advogados Eduardo Carnelós, Daniel Gerber e Antonio Pitombo, defensores dos denunciados.

Na fase final da apreciação da denúncia, será concedido tempo de encaminhamento de voto para dois parlamentares favoráveis ao parecer e dois contrários. Os partidos também poderão fazer a orientação de voto da bancada.

Os membros da CCJ terão de votar a favor ou contra o parecer de Bonifácio. A votação eletrônica será aberta, ou seja, ao final o resultado sairá no painel.

Daiene Cardoso | Estadão Conteúdo Retomada a sessão de debates na CCJ sobre segunda denúncia contra Temer

