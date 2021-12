Resposta do governo foi estabanada, diz movimento Vem Pra Rua

O movimento Vem Pra Rua divulgou na tarde desta terça-feira uma carta de repúdio às reações do governo federal ante as manifestações do último domingo, 15. O documento intitulado "eles não entenderam nada" diz que a resposta do governo "foi mal orquestrada e estabanada, foi ofensiva e, possivelmente, mal intencionada, na medida em que visa ocultar e minimizar a verdadeira mensagem de milhões de pessoas".

O movimento, que se classifica como "espontâneo" e "suprapartidário", acusa o governo de distorcer as "manifestações históricas", que ressalta terem sido realizadas de forma "democrática, patriota, pluralista, apartidária - e ordeira" por "cidadãos de todas as classes, orientações, profissões, etnias e idades".

"As mais de 2,2 milhões de pessoas que se manifestaram por todo o Brasil são fascistas? São elite branca?", questiona a carta, que reclama de o governo considerar democráticas manifestações favoráveis e golpistas os protestos. O documento acusa ainda o governo de "absoluta incapacidade de admitir erros e fazer autocrítica".

Segundo o movimento, o governo adota um discurso repetitivo e ineficaz. "Quantas vezes já se falou em medidas anticorrupção, sem que nenhuma fosse tomada? Com que autoridade o governo fala em medidas anticorrupção?", questiona em outro ponto em uma crítica ao PT e à principal resposta do Planalto para as manifestações - a previsão é de que Dilma anuncie nesta quarta-feira, 18, o pacote anticorrupção prometido após os protestos do domingo. O Vem Pra Rua também critica, no documento, a condução econômica do governo e a corrupção na Petrobras. "Basta! É inaceitável esta situação. O povo brasileiro não merece esse desrespeito. Nós não vamos ficar parados", conclui a carta.

