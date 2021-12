Reprovação de Dilma cresce para 71% e supera Collor

A reprovação da presidente Dilma Rousseff (PT) aumentou e chegou a 71% dos entrevistados pela Datafolha, conforme pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 6. No último levantamento, 65% dos participantes viam o governo da petista como ruim ou péssimo.

Na outra ponta, 8% consideram a atuação da presidente ótima ou boa. Em junho, 10% dos entrevistados estavam neste grupo.

De acordo com a coluna Poder, do jornal Folha de S. Paulo, a reprovação de Dilma superou a de Fernando Collor (1990 - 1992) antes de sofrer um impeachment. O ex-presidente era o recordista de reprovação do Datafolha até agora. Levantamento realizado em setembro de 1992 apontava 68% de reprovação e 9% de aprovação.

De acordo com o Datafolha, 66% dos participantes disseram que o Congresso deveria abrir um processo de impeachment contra a petista. No grupo contrário, 28% são contra e 5% não souberam informar.

Aumentou também o número de pessoas que acham que a petista será retirada do cargo. Na pesquisa desta quinta, 38% disseram que ela será afastada. Em abril, esse número era de 29%.

