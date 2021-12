Reprovação ao governo de Bolsonaro sobe para 50%, aponta Ipec

A reprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro subiu para 50%, de acordo com a Pesquisa Ipec divulgada nesta quinta-feira, 24. Desde fevereiro, quando ocorreu o último levantamento, o índice cresceu 11 pontos percentuais - saltou de 39%.

Do outro lado, 26% dos entrevistados disseram aprovar o governo Bolsonaro. Antes, este índice era de 31%. O número de pessoas que consideram o governo como "regular" também decresceu de 28% para 23% em um período de quatro meses.

A margem de erro da pesquisa, segundo informações do Estadão, é de dois pontos percentuais.

As mulheres são as mais insatisfeitas com a condução feita por Jair Bolsonaro da presidência da República, com 55% que consideram o seu governo ruim ou péssimo, enquanto esta taxa é de 44% entre os homens.

O Nordeste e Sudeste são as regiões que mais rejeitam Bolsonaro, com 52% de avaliação negativa, seguidos do Norte e Centro-Oeste (43%) e o Sul (42%).

O Ipec é um órgão criado por ex-executivos do Ibope. Para o levantamento foram ouvidas 2002 pessoas entre os dias 17 e 21 de junho, em 141 municípios diferentes do país.

