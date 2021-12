Os repentistas Bui e Deraldo fizeram uma homenagem ao governador Rui Costa na cidade de Boa Vista do Tupim, a cerca de 300 km de Salvador [veja vídeo abaixo].

Durante visita de Rui ao município, neste fim de semana, eles apresentaram um repente que destacou a origem humilde daquele que "nasceu na pobreza", mas venceu por ser trabalhador e hoje, como governador da Bahia, investe em educação.

Da Redação Repentistas homenageiam governador em Boa Vista do Tupim

Rui também foi presenteado pela dupla com um chapéu de couro, diante da multidão que acompanhou o ato do Governo do Estado na cidade.

No município, ele entregou um sistema de abastecimento de água, unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, uma quadra poliesportiva coberta e uma unidade de saúde, entre outras ações.

