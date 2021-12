"Renovação do PT é importante e faço parte disso", diz Tiago Ferreira, vereador recém-eleito

Com 4.610 votos, Tiago Ferreira foi eleito vereador em Salvador pelo Partido dos Trabalhadores (PT) na última eleição municipal. Também diretor do Sindicato dos Rodoviários, o novo legislador municipal defende a renovação política petista.

"Acho que a renovação do PT é importante e faço parte deste processo. Até porque eu não faço parte da velha política e quebro alguns paradigmas também do partido, porque nem todo mundo acreditava na minha eleição", disse, durante entrevista para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM, na manhã desta segunda-feira, 14.

Para Tiago, o diferencial da eleição foi sua construção através da base, conseguindo se eleger mesmo não sendo um nome conhecido na política da capital baiana. "As pessoas estão acostumadas com nomes mais conhecidos, de pessoas que já estão na política, e a minha eleição foi uma construção política de base com 12 anos trabalhando em comunidade e sindicato", ressaltou.

Rodoviários

Uma das pautas que Tiago pretende batalhar durante seu mandato na Câmara de Vereadores é o direito dos rodoviários e a possibilidade de negociação para manutenção destes empregos, principalmente no Subúrbio de Salvador.

"Uma coisa que quero lutar é poder negociar com a Prefeitura que a empresa que venha assumir as linhas do Subúrbio possam manter os postos de trabalho da categoria dos rodoviários. Tornar estes profissionais mais capacitados", alegou o vereador eleito.

História de luta

O diretor do Sindicato dos Rodoviários ainda destacou sua origem humilde e que parte da sua luta política aconteceu no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador, onde nasceu e passou grande parte da vida. "Sou de Fazenda Coutos, bairro periférico de Salvador, e grande parte da minha luta política foi feita dentro do bairro que nasci e me criei", pontuou Tiago.

O sindicalista também acrescentou que começou a trabalhar aos 8 anos para ajudar no sustento da família. "Já fui vendedor de pipoca aos 8 anos, quando meu pai morreu. Me tornei pedreiro aos 14 anos. Dei aula de construção civil aos 17, quando iniciei também minha luta social", destacou.

