O filósofo e professor Renato Janine Ribeiro é o novo Ministro da Educação. Ele foi anunciado nesta sexta-feira, 27, pela Presidência da República e vai tomar posse no dia 6 de abril. Ribeiro entra no lugar de Cid Gomes, que pediu demissão na semana passada, após discutir com parlamentares na Câmara dos Deputados.

Ele é professor aposentado da Universidade de São Paulo com doutorado em filosofia. Ensinou por 20 anos na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP com ênfase em ética e filosofia política.

Entre os cargos que ocupou está o de presidente da Comissão de Cooperação Internacional da USP (CCInt), entre 1991 e 1994, e secretário e conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), entre 1997 e 1999. Também foi diretor de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes (2004 a 2008), quando dirigiu mais de 2.500 cursos de mestrado e doutorado do Brasil.

Renato Janine Ribeiro é o quinto ministro da Educação desde o início do primeiro mandato de Dilma Rousseff, em janeiro de 2011. Antes dele passaram Fernando Haddad, Aloizio Mercadante, José Henrique Paim e Cid Gomes.

