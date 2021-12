Renato Feder é escolhido por Bolsonaro para assumir Ministério da Educação

O secretário de Educação do estado do Paraná, Renato Feder, foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para assumir o Ministério da Educação. De acordo com a coluna Radar, da revista Veja, a informação foi confirmada nesta sexta-feira, 3, por fontes do Planalto.

Ainda conforme as fontes, Renato Feder é visto como um nome apaziguardor, após crises e confusões com o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub. O último a passar pela pasta foi Carlos Decotelli, que pediu demissão após polêmicas de informações falsas no currículo.

Na semana passada, Feder se reuniu com Jair Bolsonaro em Brasília, para discutir sobre temas da Educação. Caso confirmado, ele será o quarto ministro a assumir pela pasta no governo do atual presidente.

