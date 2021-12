Renato Feder desiste de assumir Ministério da Educação

Em depoimento nas redes sociais na tarde deste domingo, 5, o secretário de Educação do Paraná anunciou que não assumirá o comando do Ministério da Educação (MEC), o qual foi convidado, por telefone, na última quinta-feira, 2, pelo presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com Feder, o convite é um reconhecimento do trabalho bem feio no estado paranaense. "Muito honrado com o convite, que coroa ou bom trabalho feito por 90 mil profissionais da Educação do Paraná", diz trecho da nota.

A desistência do secretário ocorre após grande repercussão negativa de ala interna do governo que desaprovou a escolha do presidente.

Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro, por quem tenho grande apreço, mas declino do convite recebido. Sigo com o projeto no Paraná, desejo sorte ao presidente e uma boa gestão no Ministério da Educação. — Renato Feder (@ProfRenatoFeder) July 5, 2020

