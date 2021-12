Renato Duque será ouvido pela CPI na PF em Brasília nesta quinta

A CPI da Petrobras tomará depoimento do ex-diretor de serviços da estatal Renato Duque na sede da Polícia Federal em Brasília na próxima quinta-feira, 19, disse nesta terça-feira o líder do PPS na Câmara, deputado Rubens Bueno (PPS-PR). O presidente, deputado Hugo Motta (PMDB-PB), o relator, Luiz Sérgio (PT-RJ) e os subrelatores da CPI estão reunidos o para definir, entre outros pontos, os requerimentos que serão priorizados para votação na próxima sessão deliberativa da comissão, marcada para a terça-feira da semana que vem, diz 24.

No encontro de hoje, os parlamentares foram informados (segundo Bueno, que acaba de deixar a reunião) que o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas investigações da operação Lava Jato, enviou despacho autorizando a viagem do ex-diretor de serviços da Petrobras a Brasília. Como um ato da Mesa Diretora da Câmara proíbe que pessoas presas prestem depoimento na Casa, Duque terá de ser ouvido em outro local. No caso, o depoimento ocorrerá na sede da Polícia Federal em Brasília.

A Polícia Federal deflagrou na segunda-feira, 16, a décima fase da Operação Lava Jato. Renato Duque foi preso, novamente, em sua casa no Rio de Janeiro e levado para a Superintendência da PF em Curitiba.

