Renan prevê final de votação às 22h desta quarta-feira

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), prevê que o fim da sessão desta quarta-feira, 11, que votará o pedido de instauração do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff ocorrerá às 22h. A avaliação de Renan é otimista, uma vez que técnicos da Casa avaliam que, diante dos questionamentos que devem ocorrer durante a sessão, a votação que poderá levar ao afastamento da petista por até 180 dias do cargo poderá ser concluída apenas às 5 horas de quinta, 12.

Se a presidente for afastada, nesse período, durante o qual deve ocorrer o julgamento de Dilma, a Presidência será ocupada interinamente pelo vice-presidente Michel Temer.

Renan disse que a previsão é que a sessão seja aberta a partir das 9 horas. Segundo ele, serão realizados três blocos do encontro, com intervalo de uma hora entre cada uma delas: a primeira ocorrerá de 9h até ao meio-dia; a segunda, de 13h até às 18h; e a terceira começa a partir das 19h e vai até o fim da votação.

O presidente do Senado disse que a tendência é que os dois primeiros blocos sejam reservados para manifestações dos senadores, favoráveis e contrários ao afastamento de Dilma. Cada senador falará por até 15 minutos.

Uma lista de inscrição dos senadores foi aberta nesta terça, 10, às 15 horas e, segundo ele, menos de 50 parlamentares se inscreveram para falar. Os últimos registros do Senado, contudo, já dão conta que há 56 inscritos.

A expectativa inicial de Renan era que 60 dos 80 senadores se manifestassem - ele já anunciou que não vai apenas conduzir os trabalhos e tampouco vai votar. A lista dos senadores que vão se pronunciar ainda não foi divulgada pela direção da Casa.

O terceiro bloco da sessão do impeachment, segundo Renan, estará reservado para os últimos senadores que queiram se manifestar. Em seguida, o relator do pedido de abertura de processo na Comissão Especial do Senado, Antonio Anastasia (PSDB-MG), e o advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, vão se manifestar também pelo prazo de 15 minutos.

O peemedebista destacou que não deverá ocorrer encaminhamento de votação pelos líderes de blocos partidários e dos partidos. "Eu acho que não é necessário (encaminhamento da votação), até durante esse debate eu defendi esse ponto de vista. Ajudar a partidarizar este assunto que não é bom. Vamos observar a ordem de inscrição, dar a palavra um de um lado", disse Renan.

Ao final das manifestações, o presidente do Senado colocará o pedido em desfavor de Dilma. De acordo com Renan, os senadores vão fazer a votação pelo painel eletrônico. A presidente será afastada se a maioria dos senadores - com o registro de presença de pelo menos 41 deles - concordar com o parecer de Anastasia. O pedido de impeachment será arquivado se isso não ocorrer - hipótese tida como pouco provável.

A comunicação do afastamento de Dilma, se for aprovado, será feita pessoalmente pelo primeiro-secretário do Senado, Vicentinho Alves (PR-TO). Se isso ocorrer, Temer assumirá automaticamente sem direito à cerimônia de posse. A expectativa é que notificação da presidente ocorra ainda na quarta à noite, se a votação seguir o cronograma previsto por Renan, ou apenas na quinta pela manhã.

Desde a semana passada, contudo, o presidente do Senado tem se negado a falar sobre quais direitos Dilma terá em caso de afastamento. Há dúvidas sobre se ela terá direito a usar o avião da Força Aérea Brasileira (FAB), quantos assessores e seguranças ela terá direito. O peemedebista tem dito que vai esperar a votação ocorrer para discutir o assunto.

"O meu papel é conversar com todos os atores, ajudar a dirimir dúvidas, levar informações, e, com bom senso, responsabilidade e equilíbrio, encaminhar o desfecho para a situação de impasse que está apavorando o Brasil", disse Renan. "Não quero colaborar com a antecipação de etapa nenhuma", completou.

