Cercado de microfones de emissoras de rádio e TV, Renan declarou que não iria votar sobre a abertura do processo que pode tirar Dilma do Palácio do Planalto

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), perdeu um dente enquanto concedia entrevista coletiva a jornalistas sobre o processo de impeachment da presidente Dilma.

Subitamente, o dente de Renan saltou. Ele, aparentemente, não se deu conta da perda. Ou soube assimilar o golpe.

Veja o momento:

Estadão Conteúdo Renan perde dente durante entrevista a jornalistas

