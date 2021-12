O presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB) revelou que não vai votar na sessão que avalia o impeachment contra a presidente Dilma Rousseff (PT). O peemedebista argumentou que o presidente do Senado "não deve votar em nenhuma circunstância".

Para justificar sua decisão, Renan disse que não votar é uma forma de manter isenção. "Não vou votar hoje, assim como não devo votar na pronúncia nem no julgamento. Estou lutando para manter a independência, a isenção e a imparcialidade. Considero que votar seria negar tudo isso que eu tentei fazer até agora".

No discurso antes da abertura da sessão, Renan também pediu "calma, responsabilidade e espírito público". O peemedebista solicitou que os senadores esqueçam as disputas partidárias e avaliem se houve ou não crime de responsabilidade da presidente em relação as pedaladas fiscais.

A sessão começou com uma hora de atraso e deve durar todo o dia. A expectativa é que a votação aconteça no final da noite desta quarta.



Acompanhe a sessão ao vivo:

Da Redação Renan diz que não vai votar sobre impeachment

adblock ativo