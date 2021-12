Renan chama Temer de "líder de facção" e fala que "ninguém aguenta mais o governo"

"Ninguém aguenta mais o governo". Foi o que disse o ex-líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (PMDB), em entrevista para o jornal "Folha de S.Paulo", publicada nesta segunda-feira, 10. O peemedebista chega a chamar o presidente Michel Temer (PMDB) de "líder da facção", que também inclui o deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB).

Renan ainda compara Temer a um "piloto de um avião sem plano de voo". Para ele, o "maior equívoco" do presidente foi defender "uma agenda unicamente do mercado".

Diante desse cenário, Renan diz que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), é uma alternativa constitucional à "inevitável travessia de governo". Ele considera o parlamentar como "um bom político" e vê a transição como um "primeiro e decisivo passo que nós deveremos fazer".

O senador, que na época da aprovação do impeachment defendeu Temer como uma solução para o país, explica sua mudança de discurso. "Num primeiro momento, foi alívio e alguma esperança. Aí acontece um desastre: o avião entra numa tempestade e um raio fora do radar atinge as duas asas. O avião fica sem asas e sem turbina, o comandante passa a navegar por instrumentos e quem tenta alertá-lo passa a ser considerado inconveniente. Ele continua com a mão no manche, pisa cada vez mais fundo, e os passageiros começam a perceber que o comandante não tem noção do que acontece fora da cabine e o que querem fazer é tirar de qualquer forma o piloto porque a turbulência está cada vez mais insuportável. Ninguém aguenta mais", afirmou.

Ainda justificando sua postura, o alagoano argumenta que a administração de Temer não cumpriu o prometido de estabilizar a política e a economia do país após a saída de Dilma Rousseff (PT).

