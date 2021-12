Renan: Cármen Lúcia é o exemplo do caráter que precisamos ter à frente do STF

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), disse nesta sexta-feira, 28, que a reunião sobre segurança pública com o presidente Michel Temer e a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, foi muito boa e produtiva. "Tenho orgulho de ser presidente do Congresso Nacional no momento em que Cármen Lúcia é presidente do Supremo Tribunal Federal", elogiou. "Ela é exemplo de caráter que nós precisamos ter à frente do STF e que identifica o povo brasileiro".

Renan e Cármen Lúcia entraram em rota de confronto nesta semana depois que policiais do Senado foram presos por decisão de um juiz de primeira instância e que Renan chamou o magistrado de "juizeco". A juíza reagiu dizendo que se sentia destratada quando ouve alguém destratando um juiz.

A reunião desta sexta, que aconteceu no Palácio do Itamaraty, é uma tentativa do presidente Michel Temer de apaziguar os ânimos entre os chefes dos Poderes.

