Renan Calheiros usou avião da FAB para ir a casamento na BA

O senador e presidente do Congresso Nacional Renan Calheiros (PMDB-AL) utilizou uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir a um casamento em Porto Seguro, na Bahia.

De acordo com informações divulgadas pela Folha de São Paulo, o político requisitou um avião modelo C-99 para viajar de Maceió à cidade baiana no dia 15 de junho, às 15h.

Ele foi convidado do casamento de Brenda Braga, filha do líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), que foi realizado em Trancoso.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a FAB, que confirmou as informações e ressaltou que as aeronaves podem ser requisitadas por autoridades por "motivo de segurança e emergência médica, em viagens a serviço e deslocamentos para o local de residência permanente", de acordo com o decreto nº 4.244/2012. Entretanto, o motivo alegado por Renan Calheiros para utilizar o avião não foi divulgado.

Em nota, a FAB informou que "em apoio ao Presidente do Senado Federal, uma aeronave C-99 da Força Aérea Brasileira fez o trecho Maceió-Porto Seguro, com saída às 15 horas do dia 15 de junho. No dia seguinte, com saída às 3 horas da manhã, foi realizado o trecho Porto Seguro-Brasília. A realização de voos de aeronaves da Força Aérea Brasileira em apoio às autoridades previstas é regulamentada pelo Decreto N° 4.244, de 22 de maio de 2002".

Nesta quinta, 4, Renan Calheiros declarou, ao chegar ao Congresso Nacional, que utilizou o avião da FAB enquanto presidente da Casa. "O avião da FAB, usado pelo presidente do Senado, é um avião de representação e eu utilizei o avião para representação, como presidente do Senado", disse o sendaor.

Outro caso - O mesmo havia acontecido com o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), que utilizou um avião da FAB para levar a noiva e os parentes a um jogo do Brasil no Maracanã.

