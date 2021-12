Renan Calheiros divulga lista de investigados na CPI da Pandemia

O relator da CPI da Pandemia, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), finalizou na noite da última quinta-feira, 17, a lista com 14 nomes que passarão da condição de testemunhas para investigados na comissão, inclusive o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Os nomes foram apresentados em entrevista coletiva na manhã desta sexta, 18, que foi marcada por uma sessão esvaziada da CPI, em protesto dos senadores, já que a comissão ouve dois médicos defensores do tratamento precoce para a Covid-19 com o uso de medicamentos sem eficácia comprovada. Dos 18 senadores integrantes da comissão, apenas 5 ficaram para os depoimentos.

Passarão a ser classificados como investigados: Marcelo Queiroga (Ministro da saúde); Eduardo Pazuello (ex-ministro da Saúde); Ernesto Araújo (ex-ministro de Relações Exteriores); Elcio Franco (ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde); Fábio Wajngarten (ex-secretário de Comunicação Social); Mayra Pinheiro (secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde); Nise Yamaguchi (médica defensora da cloroquina); Paolo Zanotto (médico defensor da cloroquina); Carlos Wizard (empresário que aconselhou Pazuello); Arthur Weintraub (ex-assessor especial da Presidência da República); Francieli Fantinato (coordenadora do Programa Nacional de Imunização); Marcellus Campêlo (ex-secretário de Saúde do Amazonas); Luciano Dias Azevedo (tenente-médico da Marinha e anestesista) e Hélio Angotti Neto (secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde).

