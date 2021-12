Renan Calheiros apoia plebiscito sugerido por Dilma

Um dia após a presidente Dilma Rousseff sugerir um plebiscito sobre a reforma política, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), resolveu sair em defesa da participação do povo neste processo. "Precisamos ampliar a participação direta da população nas decisões democráticas", disse o senador, na manhã desta terça-feira, 25, em um apoio indireto à proposta do governo.

A declaração foi feita durante o discurso de abertura do painel de 20 anos da lei 8666, em evento no Tribunal de Contas da União (TCU). "Nada mais natural e democrático que a sociedade participar diretamente das decisões", complementou Calheiros, que estava acompanhado da ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffman, e do senador Vital do Rêgo (PMDB-PB).

O presidente do Senado também se referiu à onda de protestos que acontecem no país desde a última semana. "A sociedade muda, as leis precisam mudar. É o que está sendo dito nas ruas", afirmou ele, acrescentando que "o Senado tem que estar aberto a críticas, estamos cortando custos e melhorando a gestão. A instituição que se fecha às críticas está fadada a fracassar em sua missão institucional".

Dilma marca reuniões - Pelo segundo dia consecutivo, a presidente Dilma Rousseff tem uma série de reuniões com o objetivo de discutir soluções para encerrar a onda de manifestações no país. Dilma marcou conversas ao longo do dia com os presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Marcus Vinicius Furtado Coelho, do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, e do Senado, Renan Calheiros (PMDB). Em debate, a proposta de convocação de um plebiscito para instalar uma Assembleia Constituinte exclusiva para discutir a reforma política.

A presidente também tem reuniões marcadas com representantes de movimentos urbanos, no Palácio do Planalto. Paralelamente, várias manifestações estão programadas em todo o país. Nas redes sociais, os líderes dos movimentos organizam assembleias para a definição de mais protestos. Na Universidade de Brasília (UnB) há reunião esta tarde.

Em Cristalina (GO), moradores da comunidade Marajó prometem fechar os principais trechos da BR-251, uma das vias de acesso ao Distrito Federal (DF). Os moradores protestam por melhores condições de saúde, educação e segurança. Eles também pedem a emancipação da região.

