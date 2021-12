Renan antecipa para 10h sessão na terça-feira para votar PEC do teto

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), antecipou a sessão de terça-feira, 13, em razão da votação da PEC do teto. A reunião que, normalmente, começa às 16h, será realizada às 10h.

O intuito é que a sessão não se estenda pela madrugada. Na semana anterior, durante a votação da PEC do teto em primeiro turno, a sessão se encerrou depois de 1h da manhã devido ao trabalho de obstrução da oposição, que acaba delongando as atividades.

Renan também explicou a manobra para cumprir o prazo regimental de três sessões de discussão da PEC do teto. Ele abriu três sessões no mesmo dia para encerrar de vez o prazo e permitir a votação. "Estamos aqui somando esforços para que possamos em nome do País recuperar o tempo perdido. Estamos comprimindo os prazos de discussão da PEC do teto. Por isso, abrimos agora a terceira sessão do dia", afirmou.

