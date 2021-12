Relatório pode ser votado em comissão na próxima semana

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional começou a votar na noite desta terça-feira, 5, os relatórios setoriais da proposta orçamentária para o ano de 2018 (PLN 20/2017). Estes relatórios auxiliam o relator-geral da proposta orçamentária, o deputado Cacá Leão (PP-BA), na definição das despesas públicas para o próximo ano.

A expectativa de Cacá Leão, é que vencida a parte dos setoriais, seja feita uma conversa com as bancadas de todos os 27 Estados para fechar o texto final e colocá-lo em votação na semana do dia 12 de dezembro na Comissão e na semana seguinte no Plenário. "A minha ideia é terminar esse relatório no final de semana para que os deputados tenham prazo para discuti-lo". O relator avalia que não há motivos para atrasar a votação. "Eu comprei a ideia de adiantar esses prazos, e acredito sim, que eles podem ser adiantados se for o caso, mas de atrasar, não”, disse.

Esse também é o entendimento do presidente da CMO, o senador Dário Berger (PMDB-SC): “É possível e necessário que a gente vote o orçamento ainda esse ano. O cronograma da comissão mista de orçamento está dentro da sua normalidade, e a expectativa era votar no dia 19, mas agora, nossa previsão é de botar o orçamento no Congresso Nacional no dia 14. E para isso evidentemente, nós precisamos terminar os nossos trabalhos aqui então vamos passar a noite adentro até que nós possamos deliberar sobre todas as temáticas dos relatórios setoriais”, afirmou o senador.

O prazo estabelecido segue a vontade presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (PMDB-CE), que pretende votar a Proposta de Lei Orçamentária até o fim do ano legislativo, que ocorre em 22 de dezembro.

Durante a leitura, alguns relatórios geraram discussões entre as comissões, como ocorreu entre o deputado Raimundo Gomes de Matos (CE), líder do PSDB no colegiado, e o deputado Nelson Pellegrino (PT-BA), relator da área de Integração Nacional.

Matos reclamou da redução de recursos para as obras de transposição do Rio São Francisco – a integração do São Francisco com as bacias dos rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi. O que, segundo o deputado, afeta diretamente o Ceará, cujo principal reservatório que receberá as águas do rio (Açude Castanhão) está com apenas 3% da sua capacidade de armazenamento. Já Pellegrino, afirmou que recursos privilegiam a revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que foi contemplada com quase R$ 110 milhões, contra os R$ 11,4 milhões previstos inicialmente na proposta orçamentária.

Para Cacá, não existe polêmica nessas discussões, já que os relatórios são complexos e é necessário definir as prioridades para aprovação do orçamento. “Não existe um ponto polêmico no relatório, somente um relatório complexo, que a gente tem que discutir, tem que ouvir e definir prioridades. Por isso que eu tenho procurado dialogar, tenho conversado, ouvido, tenho feito um sacrifício muito grande para que, pelo menos, todos tenham a oportunidade de discutir comigo de me apresentar os seus pleitos e trazer as suas demandas. Sei que não vou ter condições de atender todos, mas pelo menos, vamos definir as prioridades”, afirmou.

Sobre as prioridades, o relator apontou três temas centrais. “Saúde, educação e segurança pública são os três pilares que precisam ser discutidos nesse processo. Aumentar os recursos aumentar os recursos de investimento nessas áreas é o meu principal objetivo”, finalizou o deputado baiano.

Até o fechamento desta edição as votações dos relatórios setoriais não haviam terminado.

adblock ativo