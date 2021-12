Relatório do TCU aponta que orçamento secreto do governo Bolsonaro é inconstitucional

O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou relatório onde afirma que o "Orçamento Secreto", mecanismo usado para distribuir bilhões de reais em emendas pelo governo Bolsonaro, é inconstitucional.

De acordo com o documento obtido pelo Estadão, a falta de transparência na lógica para atender os pedidos oficiados de deputados e senadores pelo repasse dos recursos, contraria as diretrizes estabelecidas pela carta magna brasileira.

"A realidade identificada não reflete os princípios constitucionais, as regras de transparência e a noção de accountability", afirma o documento.

A conclusão do relatório consta de um dos capítulos da análise feita sobre a prestação de contas da Presidência da República no exercício de 2020, o que será julgado na próxima quarta-feira, 30.

Com a divulgação do documento, os técnicos do TCU desmontaram a narrativa dos ministros da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e do presidente Bolsonaro, de que o direcionamento dos recursos não foi sigiloso.

"Nesse cenário de ausência de divulgação dos critérios objetivos e de instrumento centralizado de monitoramento das demandas voltadas para a distribuição das emendas de relator-geral (RP-9), fica comprometida a transparência da alocação de montante expressivo do orçamento da União”, afirmaram.

Conhecido como "tratoraço", o orçamento paralelo de R$ 3 bilhões para emendas parlamentares foi utilizado pelo presidente Bolsonaro para aumentar sua base de apoio no Congresso. Boa parte deste montante foi destinado para a compra de tratores e equipamentos agrícolas por preços até 259% acima dos valores de referência fixados pelo governo.

