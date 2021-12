Relatório da Câmara sobre transporte de Salvador será divulgado em agosto

A comissão da Câmara Municipal de Salvador (CMS) que analisa a situação do transporte público na capital baiana, criada após a crise em uma das três empresas de ônibus do consórcio Integra, vai emitir um relatório sobre o cenário atual na primeira quinzena de agosto. A informação foi revelada pelo presidente da Casa Legislativa, Geraldo Júnior (MDB), durante participação no programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, na manhã desta quarta-feira, 8.

“O sistema do transporte público está falido e precisa ser repensado. Dona Joana, que mora em Cajazeiras, seu Zeninho, morador do subúrbio, necessitam de um transporte público para terem os seus direitos de ir e vir, se deslocarem para suas atividades profissionais. Se a Intervenção por parte da prefeitura não ocorre, e nós falamos do colapso no sistema de Saúde, iríamos ter, em breve, um colapso no sistema público de transporte da cidade.O vereador Carballal (PDT) e o relator, vereador Carlos Muniz (PTB), e mais 11 membros da comissão, vão extrair um relatório indicativo, alinhado ao Ministério Público da Bahia, com recomendações do MP, ao executivo de Salvador e ao governo do estado. Um relatório positivo que deve ficar pronto na primeira quinzena de agosto”, explicar Júnior.

No dia 20 de maio, a prefeitura de Salvador decretou, por meio de publicação em edição extra do Diário Oficial do Município (DOM), a intervenção no Consórcio Salvador Norte (CSN), que conta com aproximadamente 700 ônibus operando na Estação Mussurunga e na orla da capital. O objetivo da ação, segundo a gestão municipal, é preservar quatro mil empregos e garantir a manutenção do transporte coletivo, serviço elencado como essencial em meio à pandemia do coronavírus. O prazo para intervenção é de 180 dias.

