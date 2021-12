O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Herman Benjamin, relator da ação contra a chapa Dilma-Temer, rejeitou nesta sexta-feira, 9, a separação da chapa e pediu a cassação do mandato do presidente Michel Temer (PMDB).

"No Brasil ninguém elege vice-presidente. Os mesmos votos elegem presidente e vice. A minha conclusão é pela unicidade da chapa", disse.

Com isso, ele não aceitou o argumento da defesa de Temer de que ele teria aberto uma conta própria para movimentar recursos de campanha. "No final, a prestação de contas é única. E, neste caso específico, está comprovado nos autos que as despesas do então candidato a vice-presidente da República foram pagas com recursos do caixa comum da campanha presidencial", afirmou.

Ele também criticou os colegas que aceitaram o pedido da defesa para excluir do processo os depoimentos e provas de delatores: "Eu como juiz recuso o papel de coveiro de prova viva. Posso até participar do velório, mas não carrego o caixão".

Para Herman, "não há dúvidas" de que a campanha de Dilma e Temer recebeu doações irregulares. Após o relator se pronunciar, a sessão foi interrompida.

Agora os demais ministros devem se pronunciar, mas a maioria deles já manifestou posição favorável a Temer.

Da Redação Relator rejeita separação da chapa e pede cassação de Temer

adblock ativo